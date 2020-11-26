2020/11/26 | 18:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق استمارة القبول في معاهد الصحة العالية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق استمارة القبول في معاهد الصحة العالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).