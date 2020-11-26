اطباء الصحة : احلك ايام التاريخ الطبي في الولايات المتحدة ستأتي بعد عيد الشكر

2020/11/26 | 18:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة تعيش اخطر ازمة صحية منذ عام جائحة الانفلونزا الاسبانية عام 1918 حيث يقول خبراء الصحة إنه لا يبدو أن فايروس كورونا سيتباطأ في أي وقت قريب مع حلول موسم العطلات في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة 2046 حالة وفاة حتى يوم امس الاربعاء.

ونقلت الشبكة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية مايكل أوسترهولم إنني” قلق من أن زيادة يوم عيد الشكر ستضيف بعد ذلك إلى ما سيصبح زيادة عيد الميلاد ، والتي ستجعل هذه الزيادة تبدو كما لو أنها لم تكن سيئة مقارنة بها “، مضيفا ” علينا أن نفهم أننا في مكان خطير للغاية.



على الناس أن يتوقفوا عن التقارب وتبادل الانفاس “.

وقال رئيس اطباء في مركز يونايتد ميموريال الطبي في هيوستن جوزيف فارون إنني ” اخشى أن النظام الطبي الأمريكي لا يستطيع التعامل مع تدفق هائل آخر لمرضى فايروس كورونا الذين سيأتون طوال موسم العطلات حتى نهاية العام “.

واضاف ان ” تقديراتي اننا اذا لم نفعل شيئا بشكل صحيح خلال ستة الى 12 اسبوعا المقبلة فان امريكا ستشهد احلك الايام في التاريخ الطبي الامريكي الحديث “، مشيرا الى أن ” المستشفى الذي يشرف عليه قد امتلأ وتم فتح جناحين جديدين لاستيعاب المرضى بعد عيد الشكر”.

واشار التقرير الى أن ” الولايات المتحدة حققت رقما قياسيا جديدا في عدد الاصابات بلغ 89 الفا و 954 شخصا دخلوا المستشفى بسبب وباء كورونا وهذا هو اليوم السادس عشر على التوالي الذي يسجل فيه مثل هذا الرقم القياسي للوباء”.



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