هل ختامها حرب؟ - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/26 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي قد لا يختلف عاقلان محايدان على أن نظام الملالي في إيران يحركه ميل توسعي أيديولوجي أفرز الكثير من القيح والمآسي في غير موضع عربي، أقله المتاجرة بحيوات بعض الأعراب لمقارعة الكيان الصهيوني بدمائهم كوسيلة لتعزيز نفوذه الإيديولوجي، وأكثره تراجيدية احتلال الهشيم السوري وتهجير أهله من أوطانهم في نهج عنصري لا يختلف عن أي قوة احتلال غاشمة عرفها التاريخ، وبغض النظر عن أي تلفيقات لتبرير ذلك الفعل المنتهك لكل ......





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