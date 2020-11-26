سلامة موسى علّمني - حسن مدن

2020/11/26 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن قبل سنوات أجرى معي الأديب والإعلامي العماني المتميز سليمان المعمري حواراً بثّه برنامجه الأسبوعي "كتاب أعجبني"، في إذاعة مسقط ، وكان الكتاب الذي اخترته هو كتاب: "هؤلاء علموني" لسلامة موسى، وبعد سنوات نشر سليمان الحوار في مجلة "التكوين" العمانية، ليكون الأول بين مجموعة حوارات قدّمها في برنامجه، واختارها لنشرها في المجلة، ونظراً لما يتضمنه هذا الحوار من شرح لتأثري بكتب وأفكار سلامة موسى منذ بدايات ت ......





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