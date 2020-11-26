2020/11/26 | 18:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت كتلة الصادقون النيابية برئاسة النائب عدنان فيحان وحضور النائب محمد البلداوي والنائب الدكتورة رشا الحاتمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اجتماعاً مع سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق وتم خلال الإجتماع مناقشة مراحل تنفيذ الاتفاقية العراقية – الصينية وكيفية تفعيلها مع الجهات الحكومية المختصة وتذليل المعوقات التي تؤخر المباشرة الفعلية لتنفيذها.

واكد فيحان في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الاتفاقية العراقية الصينية لها دور كبير وفاعل في الارتقاء بالواقع الخدمي وعلى كافة الاصعدة والنهوض بواقع العراق الاقتصادي.

وبين سعادة السفير الصيني ان تفعيل الاتفاقية متوقف على وضع العراق مبلغ (100) مليون دولار في الصندوق المخصص لهذه الاتفاقية كخطوة اولى للمباشرة في تنفيذ البنود الاخرى للاتفاقية ولكن الحكومة العراقية لم تقوم بهذه الخطوة إلى الآن وان الحكومة تقوم بخطوات جادة لتحقيق ذلك.

ومن جانبه اكد السفير الصيني حرص بلاده على المضي بهذه الاتفاقية التي اعتبرها دون مستوى الطموح للشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين واكد استعداد الشركات الكبرى الصينية لتنفيذ المشاريع الكبرى والاستراتيجية مثل مشروع ميناء الفاو والقناة الجافة ومشروع الالف مدرسة وغيرها من مشاريع الطرق والمستشفيات والمطارات والبنى التحتية .

واكدت كتلة صادقون انها ستكون داعمة وساندة لاي خطوات من شانها البدء بتنفيذ الاتفاقية او زيادة مقدار التعامل بين البلدان

من جانبه اثنى السفير الصيني على جهود كتلة صادقون في دعم الاتفاقية الصينية ودعوتها للحكومة العراقية لتفعيلها والبدء بتنفيذ المشاريع الحيوية والاستراتيجية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصادقون النيابية تجتمع مع السفير الصيني من اجل تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصادقون النيابية تجتمع مع السفير الصيني من اجل تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).