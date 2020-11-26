قانون جرائم المعلوماتية يفجر خلافات بين أعضاء مجلس النواب

2020/11/26 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

رجحت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية لرفض العديد من النواب له، مبينا انه تكميم للأفواه وخطوة اولى نحو الدكتاتورية.

وقال النائب عن اللجنة سليم همزة لـ/المعلومة/ ان “قانون جرائم المعلوماتية فجر خلافات عديدة بين النواب وهناك اتساع بدائرة الرفض للقانون”.

واضاف ان “المخاوف من القانون استخدامه لإيقاع الخصوم السياسيين خاصة مع قرب الانتخابات”، مؤكدا ان “القانون خطوة اولى نحو تأسيس الديكتاتورية”.

وتابع انه “معقرب الانتخابات يصبح من الصعب تمرير قانون جرائم المعلوماتية”.



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