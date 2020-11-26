المرصد السوري: طائرة مجهولة تقتل وتصيب 15 عنصراً من الفصائل المسلحة

2020/11/26 | 19:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قتل وأصيب أكثر من 15 عنصراً من الفصائل المسلحة، بينهم قياديون، في ضربة نفذتها طائرات مجهولة في سوريا.



وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع للمليشيات الموالية لإيران ضمن ريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث استهدفت طائرات مجهولة يعتقد أنها إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مواقع وتمركزات لميليشيا (لواء زينبيون) ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية، إذ قتل 19 من تلك الميليشيات بينهم اثنين من قادة المجموعات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف بتدمير مواقع وآليات".

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 تشرين الثاني الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الجوي من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للفصائل الموالية لإيران، بريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث قتل 14 منهم من جنسيات أفغانية وعراقية، في القصف الذي استهدف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة".

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