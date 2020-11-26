بالوثيقة.. طلب رسمي بإنهاء اعمال اللجنة المؤقتة للتعديلات الدستورية

2020/11/26 | 19:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، الخميس، بخطاب رسمي اللجنة المؤقتة لإقتراح التعديلات الدستورية إنهاء أعمال اللجنة.

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