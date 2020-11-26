الامن الوطني يضبط كدس يحوي على مادة شديدة الانفجار غرب بغداد

2020/11/26 | 19:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن جهاز الامن الوطني، الخميس، عن ضبط كدس يحوي على مادة شديدة الانفجار غرب العاصمة بغداد.

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