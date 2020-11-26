رئيس لجنة التعديلات الدستورية: اللجنة اكملت اعمالها وبقيت نقاط تحتاج لتوافق سياسي

2020/11/26 | 19:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف رئيس لجنة التعديلات الدستورية، النائب فالح الساري، عن انهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد اممي برئاسة مسؤول القسم السياسي في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو ، في بغداد، وتم خلاله مناقشة اعمال لجنة التعديلات الدستورية واخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية.

واكد الساري خلال اللقاء ان اللجنة اكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة ١٤٠ ، حيث تمثل مثار جدل وسيحسم ذلك تحت قبة البرلمان.

واضاف ان تقرير التعديلات الدستورية جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة.

واشاد رئيس الوفد الاممي ماثيو ، بعمل اللجنة واكمالها اعمالها رغم تعطل البرلمان بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية ، وتذليلها للعقبات، واعرب عن امله في ان تشهد الايام المقبلة التصويت على التعديلات كونها تمثل رغبة الشعب العراقي.

المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة

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