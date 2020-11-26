افتتاح مكتب جوازات جمجمال في محافظة السليمانية

2020/11/26 | 19:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

برعاية وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبحضور وزير داخلية إقليم كردستان ريبر احمد، وبإشراف وحضور مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، وعدد كبير من المسؤولين، والضباط، والمنتسبين، ووجهاء المحافظة، جرى اليوم الخميس افتتاح مكتب جوازات (جمجمال) ضمن محافظة السليمانية لإصدار الجوازات للموطنين الكرام، الذين بدورهم قدموا شكرهم وامتنانهم لملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على تعاونهم وخدمتهم لأبناء شعبهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان افتتحت وزارة الداخلية العديد من المكاتب والدوائر الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية في مختلف المحافظات، ومن المؤمل أن يتم افتتاح مكاتب ودوائر أخرى في مناطق مختلفة، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.

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