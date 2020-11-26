الدول العربية تطالب بالامتناع عن دعم الكيانات الضالعين بالأعمال الإرهابية

2020/11/26 | 19:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: دعا مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الخميس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية.وكلف مجلس وزراء العدل …

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