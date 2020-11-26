وزيرا الدفاع بمصر والعراق يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية والدولية

2020/11/26 | 19:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوت المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة …

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