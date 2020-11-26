بين التطمينات والتحذيرات… الامطار ستجتاح العراق بكميات “غزيرة جداً” والتأكيد الوحيد: السدود مؤمنة !

2020/11/26 | 19:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أن السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عون ذياب،: إن “الوزارة مستعدة لمواجهة كميات الأمطار المحتمل تساقطها خلال الأيام المقبلة”، مشيراً إلى “احتمالية أن تتسبب الأمطار بإحداث سيول خاصة في الجانب الشرقي للبلاد”.

وأضاف أن “السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة، وهنالك فراغات خزنية واسعة في المنطقة الوسطى والجنوبية الشويجة مهيأة لاستقبال أي كمية من المياه”، لافتا إلى ان “الوزارة بأمس الحاجة إلى تلك الكميات من المياه لدعمها في الموسم الزراعي الشتوي والصيفي المقبلين”.

ويشار الى ان وزارة الموارد المائية، حذرت امس الاربعاء، من ان العراق سيتعرض يومي 28-29 من الشهر الحالي الى منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية.

واوضحت الوزارة، في وثيقة حصلت عليها “يس عراق”: ان شدتها ستكون في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار ، مع ورود سيول من الحدود الشرقية.

وابلغت الوزارة مكتب رئيس مجلس الوزراء رسميا ، لتوجيه امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لاستنفار جهودها الفنية والخدمية في القطاعات السكنية لمواجهة موجة الامطار المقبلة .

من جهتها اصدرت وزارة النقل، امس الاربعاء، التقرير الجوي عن الحالة الجوية والامطار التي سوف تشهدها البلاد للايام القادمة بسبب تأثر البلاد بأندماج منخفضين جويين الاول من البحر المتوسط والثاني من البحر الاحمر ليكون الطقس غائم مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة.

وبين التقرير : “أزدياد شدة المنخفض وخاصة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية ومنها (ديالى-الكوت-العمارة –الناصرية -البصرة) ومن المحتمل أن تشهد بعض هذه المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية”.

وتابع : ان يوم الأحــــد المصادف 29/ 11/2020 يكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوســــــطة الشدة في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية ثم يبدأ تاثير هذا المنخفض الجوي بالأنحسار تدريجيا بعد الظهر وأبتداءً من الأقسام الغربية ليتحول الطقس الى صحو مع بعض القطع من الغيوم .

وذكر : ان الرياح على العموم جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم /س تشتد أحيانا في بعض الأماكن الى (30-40) كم /س.



مدى الرؤية(8-10) كم وفي المطر (2-4) كم ، كما يرافق هذا المنخفض أنخفاض في درجات الحرارة بحدود (2-4) درجة مئوية يوم السبت 28/11/2020.

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