لجنة التعديلات الدستورية تكمل اعمالها بأستثناء مادة واحدة

2020/11/26 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس لجنة التعديلات الدستورية النائب فالح الساري، اليوم الخميس، عن انهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الساري استقبل الوفد الاممي برئاسة مسؤول القسم السياسي في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو، في بغداد، وتم خلاله مناقشة اعمال لجنة التعديلات الدستورية واخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية”.

واكد الساري خلال اللقاء، ان “اللجنة اكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة ١٤٠، حيث تمثل مثار جدل وسيحسم ذلك تحت قبة البرلمان”، لافتا الى ان “تقرير التعديلات الدستورية جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة”.

واشاد رئيس الوفد الاممي ماثيو، بعمل اللجنة واكمالها اعمالها رغم تعطل البرلمان بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وتذليلها للعقبات، واعرب عن امله في ان تشهد الايام المقبلة التصويت على التعديلات كونها تمثل رغبة الشعب العراقي.

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