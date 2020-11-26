في أكبر عملية من نوعها.. العثور على 14 مليون حبة مخدرة داخل مخزن في كركوك (صور)

2020/11/26 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمنى من داخل محافظة كركوك،

اليوم الخميس، ضبط أكثر من 14 مليون حبة

مخدرة بالمحافظة.

وقال المصدر، ان "قسم المخدرات

والمؤثرات العقلية في كركوك، تمكن من

ضبط مخزن يحوي على 14 مليون و600 ألف حبة

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