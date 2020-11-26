2020/11/26 | 19:22 - المصدر: عين العراق

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الامن

الخميس 26 نوفمبر 2020 | 07:15 مساءً | عدد القراءات : 10

بغداد..



ضبط مئات الكيلوغرامات من مادة شديدة الانفجار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بضبط القوات العراقية مئات الكيلوغرامات من مادة الـ C4 شديدة الانفجار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، أن "الأمن الوطني في غرب بغداد ضبط كدس متفجرات يحوي على 700 كغم من مادة الـ C4".

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