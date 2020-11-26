2020/11/26 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، ضبط كدس للمتفجرات، غرب العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارزه "ضبط اليوم كدس متفجرات يحوي على 700 كغم من مادة الـC4 غرب العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط كدس متفجرات غرب العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط كدس متفجرات غرب العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).