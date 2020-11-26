2020/11/26 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / بحث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، مع جمعة عناد سعدون وزير الدفاع والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، أوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات .وأكد الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء إعتزازه بزيارة وزير الدفاع لمصر وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين .من جانبه عبر وزير الدفاع عن إمتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على الإستقرار بالمنطقة ، مشيراً إلى حرصه على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والعراقية .وعقدت عقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وإنعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية , ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكري .وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي بالقاهرة والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يبحث في القاهرة مع نظيره المصري التعاون الامني المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يبحث في القاهرة مع نظيره المصري التعاون الامني المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).