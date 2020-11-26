بلديات ذي قار: عدد طلبات قطع الاراضي تجاوزت الـ 20 الف   


بلديات ذي قار: عدد طلبات قطع الاراضي تجاوزت الـ 20 الف   
2020/11/26 | 19:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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