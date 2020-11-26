اصابة مهندس في النفط بهجوم مسلح شمالي بغداد

2020/11/26 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، باصابة مهندس في وزارة النفط بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه عجلة مدنية بداخلها مهندس بوزارة النفط ضمن مقتربات سريع التاجي".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن اصابته بجروح مختلفة".

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