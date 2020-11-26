صور| تنبيه من الأنواء.. الثلوج تغطي طريقًا حيويًا في العراق

2020/11/26 | 19:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، الخميس، السائقين من سلوك طريق رانية – جومان الرابط بين محافظتي أربيل والسليمانية، بعد تساقط الثلوج بكميات كبيرة.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "الثلوج بدأت تتساقط في منطقة ورتي، ومن الأفضل عدم سلك طريق رانية – جومان من قبل سائقي العجلات لخطورة القيادة في المنطقة بسبب الثلوج، وتجنب حصول الحوادث المرورية".

ومن المتوقع أن تشهد مناطق واسعة من العراق موجة أمطار غزيرة مطلع الأسبوع المقبل نتيجة تأثر البلاد بمنخفضين جويين الأول من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر.

ويرجح مختصون، أن تيبغ الموجة ذروتها، يوم السبت من الأسبوع المقبل 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وسط تحذيرات من حدوث فيضانات وسيول في المناطق الشرقية من البلاد.

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