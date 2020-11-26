الولايات المتحدة تسجل أكثر من 180 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

2020/11/26 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الأخير قفزة حادة بنحو 2.3 ألف وفاة وأكثر من 180 ألف إصابة.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 2297 وفاة و181490 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، 12 مليون و780047 إصابة مؤكدة منها 262283 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.



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