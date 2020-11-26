الساري يرد على البشير: أكملنا تعديل الدستور .. لكن نحتاج إلى التوافق

2020/11/26 | 19:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت لجنة التعديلات الدستورية، الخميس، إنهاء جميع التعديلات على الدستور، وذلك في ردها على طلب إنهاء أعمالها وتقديم التقارير الخاصة بذلك، من قبل نائب رئيس البرلمان الثاني بشير الحداد. وذكرت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 تشرين الثاني 2020)، أن "رئيسها فالح الساري وخلال استقباله لوفد أممي برئاسة مسؤول القسم السياسي في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو، في بغداد، تمت مناقشة أعمال لجنة التعديلات الدستورية وآخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية".

وأكد الساري خلال اللقاء أن "اللجنة أكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة ١٤٠ ، حيث تمثل مثار جدل وسيحسم ذلك تحت قبة البرلمان"، مضيفاً أن "تقرير التعديلات الدستورية جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة".

من جهته أشاد رئيس الوفد الاممي مانوج ماثيو، "بعمل اللجنة وإكمال أعمالها رغم تعطل البرلمان بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية ، وتذليلها للعقبات، واعرب عن امله في ان تشهد الايام المقبلة التصويت على التعديلات كونها تمثل رغبة الشعب العراقي".

وفي وقت سابق، من اليوم وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، بإنهاء أعمال اللجنة المؤقتة لاقتراح التعديلات الدستورية.

وذكر بيان لمكتب الحداد الإعلامي، تلقى "ناس " نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020) موجها إلى اللجنة، جاء فيه: "نظراً لإنتهاء المدة المتاحة خلال أربعة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة بالأمر النيابي بتاريخ 2019/11/3 والمدد التعويضية الأخرى التي منحت لكم، ولمرور أكثر من عام على تشكيل اللجنة، نرجو إنهاء أعمال لجنتكم وتقديم تقريركم النهائي بخصوص ما انجز من أعمال ليتسنى لنا اخاذ الإجراءات بصدده".

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