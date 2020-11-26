الأول من نوعه.. نيتفلكس تبدأ عرض فيلم الموصل

2020/11/26 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ شركة نيتفلكس لإنتاج الأفلام والترفيه التلفزيوني الأميركية، الخميس، بعرض فلمها المرتقب "الموصل"، وسط ترجيحات أن يحظى الفيلم بتقييمات عالية.

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