الجبهة العراقية تعلن المضي بإجراءات إقالة الحلبوسي

2020/11/26 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

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اكدت الجبهة العراقية المضي بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من خلال المضي بجمع تواقيع مئة وعشرة نائب وهو العدد الكافي لتقديم لعقد جلسة للتصويت على الإقالة.

ونفت الجبهة في بيان حصول تسوية مع تحالف القوى الذي يتزعمه الحلبوسي مؤكدة مضيها في مشروع إصلاح المؤسسة التشريعية بعيدا عن المساومات أو الاجتهادات بحسب البيان.

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