بالوثيقة.. تعيين مدير صحة صلاح الدين وكيلاً فنياً لوزارة الصحة

2020/11/26 | 19:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة الصحة والبيئة، تعيين مدير صحة صلاح الدين رائد الجبوري وكيلاً فنياً للوزارة.

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