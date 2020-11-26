إيطاليا تسجل 822 وفاة و29 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/11/26 | 19:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أفادت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس أنها سجلت 822 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كما رصدت 29,003 إصابة جديدة بالفيروس.

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