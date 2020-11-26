الخدمات النيابية تتهم المالية بتبديد الأموال المخصصة للوسط والجنوب منذ 2015

2020/11/26 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهمت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، وزارة المالية بصرف الأموال الخاصة بالأعمار الوسط والجنوب باتجاهات أخرى.

وقال عضو الجنة عباس العطافي لـ /المعلومة/ ان “قانون المحافظات لسنة 2015 أعطى حصص للمحافظات من الجباية والمنافذ وواردات النفط وغيرها”.

واضاف ان “وزارة المالية منذ 2015 لم تحول اي مبالغ من تلك الاموال الى محافظات الوسط والجنوب وحتى طالها الاهمال خاصة بالطرق ووصلت الى ما عليه الان”.

وتابع ان “اغلب الاموال تذهب وتصرف باتجاهات اخرى”، مؤكدا ان نواب تلك المحافظات ستكون لهم وقفة في موازنة 2021 لتثبيت صرف مخصصات تلك المحافظات”.



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