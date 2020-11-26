نائب: حكومة الاقليم حولت كردستان الى مهبط لطائرات المدانين بالإرهاب

2020/11/26 | 19:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اتهمت كتلة النهج الوطني، الخميس، حكومة الاقليم بتحويل كردستان الى مهبط لطائرات شخصيات مطلوبة بقضايا ارهابية للقضاء العراقي.

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