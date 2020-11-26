البنك المركزي يناقش مع الاردن التعاون المشترك في القطاع المصرفي

2020/11/26 | 19:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الخميس، السفير الأردني لدى العراق سعادة الدكتور منتصر الزعبي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخص القطاع المصرفي.وأكد سيادته حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز علاقاته المالية وتطويرها مع المملكة الأردنية ما سيسهم بتوفير بيئة أمنة للأستثمار.

من جهته أبدى السفير الأردني دعم بلاده بمختلف المجالات، وفتح آفاق التعاون المالي والاقتصادي، مع البنك المركزي العراقي وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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