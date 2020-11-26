الصحة تعلن وصول عدد من أدوية الامراض السرطانية والمنقذة للحياة

2020/11/26 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الخميس 26-11-2020، وصول عدد من أدوية الامراض السرطانية والمنقذة للحياة عبر مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت عن وصول عدد من الادوية السرطانية والمنقذة للحياة عبر مطار بغداد الدولي حيث تم استلام عقار ومواد تستعمل لسرطان الرحم وسرطان الثدي ومرضى اللوكيميا والغدد اللمفاوية والامراض المناعية والتهاب المفاصل الروماتزمي ووصول مادة علاج سرطان ورم المعدية المعوية وسرطان الغدد الصماء البنكرياسية و الكلى".

واضاف البيان إنه "تم انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها".

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