بعد خرق المسحك.. خبير يتحدث عن فشل العمليات العسكرية الكبرى: الصغير يعلم بها قبل الكبير !

2020/11/26 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة تحدث الخبير الأمني أعياد طوفان، الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، عن ما اسماه سبب فشل العمليات العسكرية الكبرى للقضاء على خلايا داعش الإرهابية. وقال طوفان في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العمليات الأمنية الكبرى مضيعة للجهد والوقت والمال، لان الصغير قبل الكبير يعلم بها، مبينا أن "ما حدث في قرية المسحك وجبال مكحول في محافظة صلاح الدين اقرب الأدلة على ذلك، حيث ان كل الصغار والكبار يعلمون ان هنالك عملية عسكرية كبرى ستجري في هاتين المنطقتين". واضاف، أن "القطعات الأمنية بكل صنوفها خاضت عملية عسكرية ولمدة 5 ايّام في جبال مكحول، وبعد ساعات من انتهاء العملية، نزل عناصر داعش إلى قرية السادة واستولى ع المؤن والمستلزمات التي يحتاجها"، لافتاً إلى أن "التنظيم قصف قرية المسحك بالهاونات لأنها أقامت وجبة طعام للقوات الأمنية التي داهمت جبال مكحول".وأشار الخبير الأمني إلى ان "مجزرة المسحك كانت بسبب سوء الخطط الأمنية، حيث ان القوات انتشرت مع ضفاف النهران والطرق البرية وتركت أعالي جبل خانوكة لقناص داعشي حصد ارواح المواطنين ولاذ بالفرار".

وأعلنت خلية الاعلام الامني الأحد الماضي ، مقتل 3 اشخاص وجرح 3 اخرين بانفجار عبوة ناسفة واطلاق نار من قناص في أحد القرى التابعة لقضاء بيجي في صبلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان "انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية نوع تويوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي، وعند خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لاخلاء المصابين، تعرضت القوة الى اطلاق نار من قبل قناص ادى الحادث الى استشهاد ( ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة ) من مركز شرطة المسحك و استشهاد احد منتسبي الحشد وجرح ( مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي)، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية ".

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