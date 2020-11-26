توقع روسي بارجاء مجموعة أوبك+زيادة إنتاج النفط

2020/11/26 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقع البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، ان ترجئ مجموعة أوبك+ زيادة مزمعة لإنتاج النفط من أول كانون الثاني 2021، بسبب تداعيات جائحة كورونا، على التوقعات الاقتصادية والطلب على الخام.وقال البنك : في مراجعة تدهور توقعات التعافي الاقتصادي، قد تتخذ أوبك+ قرارا بتأجيل التخفيف المزمع لتخفيضات إنتاج النفط من كانون الثاني 2021.وأضاف : قد يقدم هذا دعما لأسعار النفط، لكن من ناحية أخرى لن تتمكن شركات النفط من زيادة كميات الإنتاج.ومن المفترض أن ترفع أوبك+ الإنتاج مليوني برميل يوميا في كانون الثاني – نحو 2% من الاستهلاك العالمي – مع تحركها لتخفيف تخفيضات العام الحالي القياسية، لكن في ظل تراجع الطلب، تدرس المجموعة تأجيل الزيادة.وكانت ثلاثة مصادر قريبة من أوبك+ قالت لرويترز، أمس الأربعاء، إن أوبك وحلفاءها، بمن فيهم روسيا، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل لدعم السوق في ظل الموجة الثانية من كوفيد-19 وزيادة الإنتاج الليبي، رغم ارتفاع الأسعار./انتهى3

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