محافظ البنك المركزي يبحث مع السفير الاردني تعزيز التعاون المشترك بالقطاع المصرفي

2020/11/26 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الخميس، مع السفير الأردني الدكتور منتصر الزعبي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخص القطاع المصرفي.ونقل بيان للمصرف عن مخيف تاكيده حرص البنك المركزي على تعزيز علاقاته المالية وتطويرها مع المملكة الأردنية ما سيسهم بتوفير بيئة أمنة للأستثمار.من جهته أبدى السفير الأردني دعم بلاده بمختلف المجالات، وفتح آفاق التعاون المالي والاقتصادي، مع البنك المركزي العراقي وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين./انتهى3

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