المُللا طلال يستقيل من منصب المتحدث الرسمي لرئاسة وزراء العراق

2020/11/26 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال الإعلامي أحمد ملا طلال من منصب المتحدّث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"....

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