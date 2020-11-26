2020/11/26 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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الامن الوطني يكشف تفاصيل المتفجرات التي تم العثور عليها غرب بغداد

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