5 دول عربية وإسلامية تطلق منظمة للتعاون الرقمي

2020/11/26 | 19:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان اليوم الخميس، عن إطلاق ” منظمة التعاون الرقمي “وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

جاء الإعلان عن المنظمة الجديدة، اليوم، بحضور أمين عام اتحاد الاتصالات الدولي، هولين زاو، ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي، بورغه برنده، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وترتكزرؤية منظمة التعاون الرقمي على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الإبتكار.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه،:”نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة: ازدهار مستقبلنا مرتبط بالإقتصاد الرقمي”.

وأضاف: “لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه مرحلة الحساسة ونساهم في إزدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة”.

ويأتي إنطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-19 والنهوض للتعافي من هذه الآثار.

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