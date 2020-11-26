سفير الاتحاد الأوروبي يجتمع مع وكيل السيستاني

2020/11/26 | 20:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاجتماع في العتبة العباسية في كربلاء

الترا عراق - فريق التحرير

ضم اجتماع، الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مراتن هوس، وأحمد الصافي وكيل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في كربلاء.

وذكر بيان صدر عن العتبة العباسية، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "وكيلُ المرجعيّة الدينيّة العُليا أحمد الصافي استقبل سفيرَ الاتّحاد الأوربّي في العراق مارتن هوس والوفد المرافق له، بعد ظهر اليوم، في العتبة العباسية".

وأضاف البيان، أن "الأمينُ العامّ للعتبة محمد الأشيقر حضر اللقاء إلى جانب عددٌ من أعضاء مجلس إدارتها"، مبينًا أن "الجانبين تباحثا في عدّة محاور مهمّة تناولت الشأن العراقيّ في هذه المرحلة".



ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول محاور الاجتماع أو أسبابه ونتائجه.

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