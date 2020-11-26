البطالة بأميركا ترتفع.. وطلبات الإعانة تصل إلى 778 ألفاً

2020/11/26 | 20:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

صدرت أمس الأربعاء سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية، إذ ارتفع عدد الأميركيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول لأول مرة على إعانات البطالة بـ 30 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في إشارة إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود التجارية تزيد من تسريح الموظفين وتحد من انتعاش سوق العمل.

وانخفض الدخل الشخصي الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يسجل المزيد من التراجع بسبب خسارة إعانات البطالة التي تمولها الحكومة ضمن حزمة التحفيز التي أطلقتها بعد يوم من عيد الميلاد.

ومع ذلك، بدأ الاقتصاد بداية قوية في الربع الرابع وفاق الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري التوقعات لشهر أكتوبر.

وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بـ 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.2% في سبتمبر.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، وهي مؤشر رائج لتلمس خطط إنفاق الشركات، بـ 0.7% الشهر الماضي.



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