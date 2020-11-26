عدّاد إصابات كورونا في الكرخ.. 3 مناطق تحتل الصدارة

2020/11/26 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي:".

عدد الإصابات 412 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------6

أبو غريب ----------21

الإسكان------------4

الاعلام-------------13

البياع -------------12

التاجي-------------9

التراث ----------- 3

الحارثية -----------4

الحرية -------------15

الخطيب -----------6

الدورة--------------21

الرحمانية -----------2

السيدية ----------- 6

الشالجية-----------11

الشرطة الخامسة ------5

الشعلة ------------- 19

الصالحية -----------2

الطارمية-------------21

الطوبجي -----------1

العامرية-------------16

العطيفية------------7

العلاوي. -----------1

الغزالية---------------17

القادسية ------------- 8

الكاظمية -------------17

اللطيفية ----------- 6

المحمودية------------20

المشاهدة -----------5

المنصور -------------17

النصر والسلام -------5

المواصلات ----------5

الوشاش ------------6

اليرموك -------------18

اليوسفية ------------5

حي الجامعة-----------12

حي الجهاد------------18

حي الخضراء-----------11

حي العدل -----------6

حي العامل------------7

حي الفرات ----------5

سبع البور -----------4

سويب -------------3

شارع حيفا -----------1

كرادة مريم ----------- 1

ناحية الرشيد --------- 5

مجمع مطار بغداد السكني------1

سكنة جانب الرصافة ---------- 4

محافظة صلاح الدين-----------1

الشفاء: 305

الوفيات: 3

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