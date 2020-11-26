عملية الموساد السرية لجلب الحيوان المقدس من إيران

2020/11/26 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد عاش الغزال الفارسي في إسرائيل كما هو مذكور في العهد القديم، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، واعتبر منقرضا قبل سنين، قبل أن تكتشف إسرائيل وجود مجموعة صغيرة منه تعيش في إيران خلال خمسينيات القرن الماضي.

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