رشيد: دوري الكرة الممتاز لن ينتهي مبكراً

2020/11/26 | 20:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

رجح عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، عدم انتهاء الدوري مبكراً وفي موعده المحدد.

وقال رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “جميع الملاعب في العراق لا تمتلك اضواء كاشفة وهذا الامر اثر على اقامة المباريات بدوري الكرة الممتاز في كل موسم”.

واوضح أن “الدوري لن ينتهي حتى الشهر الثامن من العام المقبل بسبب عدم توزيع مباريات الاندية حسب الملاعب وهذا تتحمله لجنة المسابقات، حيث كان يفترض ان يتم تقسيم المباريات بانصاف”.

يذكر ان المسابقات ضغطت جدول المباريات من اجل انهاء الدوري باسرع وقت ممكن.



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