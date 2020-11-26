2020/11/26 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لاصابات كورونا الــ 412.

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك إن الاصابات الجديدة في جانب الكرخ بلغت 412 وتوزعت على النحو التالي:

أبو دشير———–6

أبو غريب ———-21

الإسكان————4

الاعلام————-13

البياع ————-12

التاجي————-9

التراث ———– 3

الحارثية ———–4

الحرية ————-15

الخطيب ———–6

الدورة————–21

الرحمانية ———–2

السيدية ———– 6

الشالجية———–11

الشرطة الخامسة ——5

الشعلة ————- 19

الصالحية ———–2

الطارمية————-21

الطوبجي ———–1

العامرية————-16

العطيفية————7

العلاوي.



———–1

الغزالية—————17

القادسية ————- 8

الكاظمية ————-17

اللطيفية ———– 6

المحمودية————20

المشاهدة ———–5

المنصور ————-17

النصر والسلام ——-5

المواصلات ———-5

الوشاش ————6

اليرموك ————-18

اليوسفية ————5

حي الجامعة———–12

حي الجهاد————18

حي الخضراء———–11

حي العدل ———–6

حي العامل————7

حي الفرات ———-5

سبع البور ———–4

سويب ————-3

شارع حيفا ———–1

كرادة مريم ———– 1

ناحية الرشيد ——— 5

مجمع مطار بغداد السكني——1

سكنة جانب الرصافة ———- 4

محافظة صلاح الدين———–1

الشفاء: 305

الوفيات:3

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يواصل معدلاته المرتفعة بالكرخ ويحقق رقماً جديداً… انخفاض بالوفيات خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يواصل معدلاته المرتفعة بالكرخ ويحقق رقماً جديداً… انخفاض بالوفيات خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).