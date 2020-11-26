العراق: رفع 'الحيف' عن منطقة بني زيد.. وهذا موعد تفعيل مذكرات التفاهم مع مصر

2020/11/26 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

191 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، استحداث ناحية بني زيد في محافظة ذي قار، لرفع الحيف عن هذه المنطقة، وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي لساكنيها، فيما شددت من جانب آخر على ضرورة المضي بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر.

وقالت الأمانة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الحكومة، باشرت فور تسنمها مهامها، بإيلاء الأهمية الخاصة بالمحافظات المتضررة التي عانت من التهميش، وسوء الخدمات طيلة السنوات الماضية".

وأضاف، مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، في احتفالية استحداث ناحية بني زيد في محافظة ذي قار، أن "الحكومة باشرت بإعادة طرح ودراسة ملفات محافظة ذي قار، من خلال عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، نتجت عنها قرارات لمتابعة المشاريع المتلكئة منذ سنوات، وبوقت قياسي وجهد استثنائي، افتتح الأسبوع الماضي جسر النصر، وسيتم افتتاح طريق آل بدير -الفجر ومشروع ماء الإصلاح والمستشفى التركي خلال الشهرين الحالي والمقبل، وستستمر خطة الإعمار لتشمل بقية المحافظات".

وتابع، أن "تحويل منطقة بني زيد إلى ناحية، ماهو إلا نتاج عمل دؤوب وجهد السنوات الماضية، لرفع الحيف عن هذه المنطقة، وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي لساكنيها".

واختتم البيان بالقول: "وعبر محافظ ذي قار، وشيخ عشائر بني زيد، وأهالي الناحية، عن امتنانهم للدور الكبير الذي بذلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستحداث الناحية، ودعمها اللا محدود، مؤكدين على المضي قدما، للنهوض بواقع الناحية وتحسين الواقع الخدمي فيها، بتكاتف جهود الجميع".

من جهة اخرى، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شدد على ضرورة المضي بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر.

وذكر المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم الخميس، أن "أكثر من 17 ألف وثيقة رسمية تم تداولها بين الوزارات إلكترونيا منذ انطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية".

ونقل مجيد عن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قوله: "نثمن دور وزارة الاتصالات في دعمها وإسنادها مشروع إدارة الوثائق الإلكتروني الوطني".

وزاد، أن "وفدا عراقيا سيزور القاهرة الشهر المقبل للمباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في بغداد".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: رفع 'الحيف' عن منطقة بني زيد.. وهذا موعد تفعيل مذكرات التفاهم مع مصر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: رفع 'الحيف' عن منطقة بني زيد.. وهذا موعد تفعيل مذكرات التفاهم مع مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).