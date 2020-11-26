الدفاع المدني في السليمانية يجلي 30 فتاة حاصرتهم المياه في ملعب رياضي

2020/11/26 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 34 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، الخميس، عن اجلاء 30 فتاة علقوا في ملعب رياضي نتيجة تدفق المياه الغزيرة الى الملعب.

وقال ريكان جمال المتحدث بأسم مديرية الدفاع المدني في تصريح خص به "ديجيتال ميديا ان ار تي" (26 تشرين الثاني 2020)، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اجلاء 30 فتاة حاصرتهم مياه الامطار داخل ملعب رياضي في منطقة قركة بمدينة السليمانية.

واضاف جمال ان " اعمار الفتيات تتراوح ما بين 12 و13 عاما كانوا محاصرين داخل الملعب بسبب تدفق كميات غزيرة من الامطار.

مشيرا في الوقت ذاته الى تمكن فرق الدفاع المدني من سحب مركبتين مدينتين جرفتهم مياه الامطار.

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