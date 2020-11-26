بالصور.. إحباط تفجيرات ارهابية واسعة في العراق {موسع}

2020/11/26 | 20:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الرات نيوز} أحبطت مفارز جهاز الأمن الوطني تفجيرات إرهابية بضبطه كدساً للمتفجرات يحوي على 700 كغم من مادة السي فور شديدة الانفجار.

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