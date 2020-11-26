2020/11/26 | 20:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة التركية، عن عدد الوفيات والاصابات وحالات الشفاء بفيروس كورونا اليوم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).