كركوك تؤكد استكمال الاستعدادات لافتتاح مطارها الدولي.. ننتظر موافقة رسمية من الكاظمي

2020/11/26 | 20:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك

أكد مستشار محافظ كركوك عمار الجبوري، الخميس، استكمال الاستعدادات لافتتاح مطار كركوك الدولي خلال الفترة المقبلة.

وقال الجبوري في تصريح خص به المعلومة إن”مطار كركوك أكمل جميع الإجراءات الفنية الخاص به وكذلك المدرج الخاص بالطيران وجميع التفاصيل التي تطلبها شركات الطيران”.

وأضاف أنه”ننتظر موافقة الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء وهيئة الطيران المدني، لتحديد موعد رسمي للافتتاح الرسمي، مبينا، أن المطار سينعش اقتصاد المدينة وسيقدم خدمة كبيرة لأهالي كركوك والمناطق المجاورة، ولن يكونوا بحاجة للسفر إلى بغداد أو محافظات إقليم كردستان من أجل الطيران”.انتهى 15 ع

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