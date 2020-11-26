الشركة المنتجة لأحد أهم لقاحات كورونا تعلن حاجتها لدراسة إضافية

2020/11/26 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس شركة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا، الخميس، إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره لمحاربة كوفيد-19 بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.

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